Америка готовит сокрушительные удары Тегерану

Соединенные Штаты готовят новые сокрушительные удары по Ирану. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент США Дональд Трамп.



Кроме того, американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг, где якобы хранятся ядерные центрифуги.

Трамп объяснил, что удары по Ирану станут ответной мерой на нацеливание иранских баллистических ракет на американские войска в Иордании ночью 28 июля. При этом он добавил, что переговоры с Тегераном продолжатся, несмотря на последнее нападение.