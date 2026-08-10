США отказались передавать Украине лицензии на производство ракет для Patriot

Американские оборонные гиганты отказываются передавать Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Как пишет журнал Atlantic, корпорации опасаются банальной кражи своих интеллектуальных прав и секретных военных технологий. Кроме того, США боятся, что украинские инженеры найдут способ улучшить систему и наладят массовый и более дешевый выпуск.

Напомним, ранее Зеленский хвастался, что договорился с Трампом о передаче лицензий, однако Вашингтон до сих пор официально этого не подтвердил.

Профильные эксперты подчеркивают: даже в случае одобрения сделки на развертывание сложнейшего производства уйдут долгие годы.