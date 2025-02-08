Америка продаст Израилю вооружение почти на 7 млрд долларов

Американский Госдеп одобрил продажу Израилю вооружений на сумму почти в 7 млрд долларов. ЦАХАЛ получит более 2 тыс. единиц высокоточных авиабомб, 3 тыс. фугасных авиабомб, а также 13 тыс. комплектов для модернизации неуправляемых боеприпасов.