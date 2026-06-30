Прокуратура США зафиксировала абсолютный эстонский финансово-экономический рекорд, который этой стране превзойти уже вряд ли когда-либо удастся.

В США вскрыли масштабную мошенническую схему, авторы которой сумели похитить 6,5 млрд долларов. Вместе с врачами мошенники получали страховые выплаты за не оказанные медицинские услуги. Всего в схеме участвовали почти 500 человек. Ведущую роль играли два эстонца - они уже прежде создавали схему, позволившую похитить 10 млрд долларов.

Теперь американская прокуратура занимается конфискацией бесчисленных Maserati и Lamborghini, а также вилл в тропических странах. Ранее за Эстонией числилась лишь одна история успеха - создание Skype, который сначала совершил бизнес-эвакуацию, а затем бесславно умер.