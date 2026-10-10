Америка заключила сделку с Россией

Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на нефтеперерабатывающие заводы, сообщает Axios.

Собеседники агентства также отметили, что на переговорах, которые провели накануне с Украиной американские переговорщики Уиткофф и Кушнер, также звучали угрозы о прекращении передачи американских разведданных украинской стороне, если Киев не прислушается к просьбам Трампа.

Накануне хозяин Белого дома после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил что Россия поставит 300 тыс. т дизеля на американский и мировой рынок, а затем еще несколько миллионов тонн. После этого Минфин США вывел поставки российского дизельного топлива из-под санкций до 7 апреля 2027 года.