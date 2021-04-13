Америка продолжает переписывать историю

На этот раз под ударом оказался День космонавтики. Русскоязычный аккаунт Госдепартамента США в "Фейсбуке" намеренно забыл про Юрия Гагарина. Речь идет о публикации в честь 60-летия пребывания человека в космосе. Но вот имя первого космонавта Госдеп не упомянул. В публикации также не указано, что первая страна, запустившая человека в космос, это СССР. А фото и вовсе прикрепили с изображением одного из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра. Пользователи такой подход не оценили. Под постом появилось множество негативных комментариев.