Америка вернулась к Парижскому соглашению по климату

США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату. В ходесвоей избирательной кампании Джо Байден не раз называл возвращение к нему одной из самых неотложных задач. Актуальность вопросу о необходимости борьбы с выбросами парниковых газов придала и экстремальная зимняя погода в Америке. Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, погодныекатаклизмы, наблюдаемые в США и других странах мира, являются как разследствием разбалансировки климатической системы планеты.