ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Америка вернулась к Парижскому соглашению по климату

США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату. В ходесвоей избирательной кампании Джо Байден не раз называл возвращение к нему одной из самых неотложных задач. Актуальность вопросу о необходимости борьбы с выбросами парниковых газов придала и экстремальная зимняя погода в Америке. Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, погодныекатаклизмы, наблюдаемые в США и других странах мира, являются как разследствием разбалансировки климатической системы планеты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все