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Америка вернулась к Парижскому соглашению по климату
США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату. В ходесвоей избирательной кампании Джо Байден не раз называл возвращение к нему одной из самых неотложных задач. Актуальность вопросу о необходимости борьбы с выбросами парниковых газов придала и экстремальная зимняя погода в Америке. Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, погодныекатаклизмы, наблюдаемые в США и других странах мира, являются как разследствием разбалансировки климатической системы планеты.
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