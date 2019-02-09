Америка все отрицает. В США не считают, что нарушают ДРСМД

В США считают, что они не нарушают условия Договора оракетах меньшей и средней дальности. Так ответили в постпреде США при НАТО на предложения Минобороны России уничтожить некоторые вооружения. В частности, американская сторона утверждает, что ударные беспилотники не нарушают условия ДРСМД, так как могут использоваться многократно. А ракеты-мишени применяются лишь в научно-исследовательских и опытно-конструкторских целях.