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Америка все отрицает. В США не считают, что нарушают ДРСМД

В США считают, что они не нарушают условия Договора оракетах меньшей и средней дальности. Так ответили в постпреде США при НАТО на предложения Минобороны России уничтожить некоторые вооружения. В частности, американская сторона утверждает, что ударные беспилотники не нарушают условия ДРСМД, так как могут использоваться многократно. А ракеты-мишени применяются лишь в научно-исследовательских и опытно-конструкторских целях.

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