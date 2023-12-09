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Америка заблокировала проект гуманитарной резолюции для Ближнего Востока
Соединенные Штаты применили право вето в Совбезе ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции. В нем содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Великобритания воздержалась.
Тем временем боевые действия продолжаются и приобретают оттенки психологической войны. ЦАХАЛ объявил, что при попытке спасти заложника прошлой ночью были ранены два солдата. В ХАМАС же заверяют, что при попытке израильтян освободить заложника погиб и сам заложник, иеще несколько солдат. Также в Тель-Авиве объявили, что за последние два дня военные пленили более 200 человек - предполагаемых членов ХАМАС. К сожалению, не обходится без жертв среди мирного населения.
По информации "Аль-Джазира", за прошедшие сутки были убиты 310 палестинцев. К тому же после удара израильских ВВС в секторе Газа разрушена Великая мечеть, которая была возведена еще в V веке. Шокирует и другая статистика: за этот год в мире убиты 94 журналиста, из них 68 в результате ударов Израиля в Газе. Такие цифры приводит Международная федерация журналистов.
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