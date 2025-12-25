3.71 BYN
Американец выиграл более 1,8 млрд долларов в рождественской лотерее
Автор:Редакция news.by
Житель американского штата Арканзас в канун католического Рождества выиграл в лотерею 1,817 млрд долларов. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Выигрыш стал вторым по величине в истории США. Вероятность джекпота составляла 1 к 292,2 млн.
Участник популярной в США лотереи Powerball выбрал в рождественском розыгрыше цифры 4, 25, 31, 52, 59 и 19, они оказались выигрышными.
"Джекпот Powerball был выигран в Арканзасе! В билете, проданном в Арканзасе, сошлись все шесть цифр", - говорится в заявлении организаторов лотереи.
При желании победитель может забрать выигрыш сразу, однако в этом случае вся полученная им сумма будет сокращена до 834,9 млн долларов. Он также может получить приз в полном размере, но в виде регулярных платежей в течение 30 лет.