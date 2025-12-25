Американец выиграл более 1,8 млрд долларов в рождественской лотерее

Билеты лотереи. Фото Getty Images news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38370e68-6f90-43de-ad6f-7502ccdd1d85/conversions/ac801fbc-c9f4-4b2b-bb00-e93f3dc745f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38370e68-6f90-43de-ad6f-7502ccdd1d85/conversions/ac801fbc-c9f4-4b2b-bb00-e93f3dc745f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38370e68-6f90-43de-ad6f-7502ccdd1d85/conversions/ac801fbc-c9f4-4b2b-bb00-e93f3dc745f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38370e68-6f90-43de-ad6f-7502ccdd1d85/conversions/ac801fbc-c9f4-4b2b-bb00-e93f3dc745f7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Житель американского штата Арканзас в канун католического Рождества выиграл в лотерею 1,817 млрд долларов. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Выигрыш стал вторым по величине в истории США. Вероятность джекпота составляла 1 к 292,2 млн.

Участник популярной в США лотереи Powerball выбрал в рождественском розыгрыше цифры 4, 25, 31, 52, 59 и 19, они оказались выигрышными.

"Джекпот Powerball был выигран в Арканзасе! В билете, проданном в Арканзасе, сошлись все шесть цифр", - говорится в заявлении организаторов лотереи.