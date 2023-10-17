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Американец напал на своих квартиросъемщиков-мусульман, зарезав 6-летнего мальчика и ранив его мать

Из-за обострения палестино-израильского конфликта преступление на почве ненависти произошло в США. 71-летний житель Иллинойса напал на своих квартиросъемщиков-мусульман, зарезав 6-летнего мальчика и ранив его мать.

Жертвы были переехавшими в Соединенные Штаты палестинцами. Нападавшему предъявили обвинения в убийстве по мотивам нетерпимости.

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