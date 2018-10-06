Американец отправлял токсичные конверты не только в Белый дом

Американец, задержанный за рассылку опасных писем в Белый дом, заявил, что конверты с токсичным веществом отправлены и президенту России Владимиру Путину, и королеве Великобритании Елизавете Второй. Их адреса бывший офицер ВМС нашел в Сети. Семена клещевины, из которых получают токсичное вещество рицин, он также купил в Интернете. Мужчине уже предъявлены обвинения. Ему грозит более 20 лет тюрьмы. Напомним, 39-летний Уильям Клайд Аллен арестован по подозрению в отправке конвертов с опасным веществом на имена Дональда Трампа и иных американских политиков.