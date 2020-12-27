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Американец расчистил дорожку от снега огнеметом

Восточную часть США накануне завалило снегом. ЖительКентукки решил проявить оригинальность. Мужчина нашел быстрый и нетрудоемкий способ расчистить дорожку у дома с помощью огнемета. Фаер-шоу набрало массу просмотров и комментариев всоциальных сетях.

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