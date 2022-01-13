Американка привезла сына на ПЦР-тест в багажнике

Рекордный прирост заболевших COVID-19 в США. Всего за сутки там выявили 1 млн 400 тыс. новых случаев. В 98 % "омикрон". Инфекция пришла в школы - дети начали болеть почти наравне со взрослыми. Американцев охватила паника.



В Хьюстоне женщина повезла сына сдавать тест на COVID в багажнике автомобиля - так сильно она боялась заразиться от сына. Дело в том, что предыдущий результат 14-летнего подростка оказался положительным. Медицинский работник, который занимался COVID-тестированием, отказался брать мазок до тех пор, пока ребенка не посадят в кресло в машине. Спустя неделю к женщине нагрянули полицейские.



Американку арестовали и обвинили в том, что она подвергла опасности своего ребенка. Тем не менее через некоторое время женщина вышла под залог.