Американка стала обладательницей $37,2 миллиона из-за банковской ошибки

Продавец обувного магазина из города Даллас (штат Техас) Рут Баллун решила проверить баланс своего банковского счета. Продавщица обнаружила, что на ее карту поступили более $37,2 миллиона. "Я надеялась на то, что кто-то на самом деле подарил нам эти миллионы", - прокомментировала женщина, связывая такой неожиданный подарок с наступающим католическим Рождеством.



Рут Баллун обратилась в банк за точной информацией. Там ей сообщили о технической ошибке, которую постарались устранить в ближайшее время. "Я побывала миллионером и даже сделала скриншот, чтобы иметь возможность потом рассказать о случившемся", - рассказала американка.



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