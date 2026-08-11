"Американская мечта" умерла: 70 % жителей США больше не считают свою страну величайшей

Социологи из Gallup фиксируют, что американцы крайне недовольны властью: уровень доверия к ключевым институтам в последние годы стремительно падает. Исходя из последних опросов, он опустился на самое дно.

Америка отпраздновала 250-летие, но миллионы американцев не видят причин для радости, пишет The Hill. Конгресс ненавидят, Верховному суду не верят, президентов не жалуют. Американцы больше не гордятся своей страной. Везде тотально низкие рейтинги. Почему общество теряет веру в Америку и где протекает крыша "дома храбрых"? Подробности в "Понятной политике".

Летом 2026 года в США опубликованы сразу несколько красноречивых опросов. И все они показывают рекордный уровень пессимизма среди населения. Страна, которую десятилетиями называли примером устойчивой демократии, сегодня не доверяет сама себе. И это, конечно, не гром среди ясного неба, а вполне конкретный диагноз.

В самих США ситуацию называют по-голливудски - кризис демократии. Во-первых, американцы больше не верят, казалось бы в святое, - в "американскую мечту" и не испытывают гордости за свою нацию.

В сентябре 2025 года The Wall Street Journal огорошила: 70 % населения Штатов считают "американскую мечту" неактуальным нарративом и не верят, что упорный труд может привести к ее исполнению. Кажется, так с главной американской скрепой еще никто не поступал. Более того, молодежь вместо мечты все чаще грезит об эмиграции.

Во-вторых, американцы серьезно разочарованы всей структурой власти. Тревожные цифры заокеанских настроений звучали еще в прошлом году. Тогда уровень доверия американцев к власти стал худшим за 50 лет.

Подобные опросы, которые измеряют отношение американцев к ключевым институтам, Институт Гэллапа проводит с 2006 года. Во время первого исследования США поделили первое место с Великобританией в рейтинге G7. В 2023 году отношение американцев изменилось настолько, что их страна заняла уже последнее место, пишет The Economist.

Свежие данные этого года показывают, что на душе у американцев легче не стало, верить и доверять государству они стали еще меньше. Первым в антирейтинге Конгресс, ему доверяют лишь 9 % и, кажется, ненавидят оба лагеря - и демократы и республиканцы.

Институт президентства тоже не избалован любовью общества, показатель доверия составляет лишь 27 %. Это даже ниже рейтингов Трампа, которые колеблются в пределах 30-40 %. Примечательно, что самые скромные цифры у институтов, которые принимают законы и обеспечивают их исполнение.

У подобного падения дома демократии есть сразу несколько причин. Первая - политический паралич. Американцам годами обещали решить проблемы здравоохранения, миграции, госдолга и преступности. Но Вашингтон раз за разом оказывался неспособен принять устойчивые решения. Вторая - раскол общества на две несовместимые картины мира. Для одной Америки главная угроза - авторитаризм и ограничение прав, для другой - открытые границы, преступность и рост цен.

Доверие американцев к СМИ тоже подорвано и находится на историческом минимуме. "Объективности больше нет, только пропаганда", восклицают за океаном. И даже владелец The Washington Post Джефф Безос признал, что американские СМИ опустились ниже плинтуса.

Телевидению доверяют только 14 %. СМИ превратились в партийные лагеря. Демократический избиратель смотрит одни каналы, республиканский - другие. И одно и то же событие получает две противоположные трактовки. И пока Fox News рассказывает, как Трамп героически побеждает Иран, ведущие популярных вечерних шоу в США делают из него, простите, идиота. Однобокий показ, заангажированность, публикация фейков и непроверенных данных - аудитория устала от лжи и манипуляций.

Раскол Америки проходит не только по партийным штабам и телевизионным каналам. Он проходит через семьи, города и целые штаты. Виной тому нелегальные мигранты.

Для республиканцев южная граница стала символом того, что государство утратило контроль. Для демократов жесткая политика депортаций - это угроза правам человека. Еще один раскол в нации - аборты.

Печальна ситуация и в экономике. Цены растут, топливо из-за войны с Ираном дорожает. И это на фоне слухов о чистом хаосе в Белом доме.

Согласитесь, не лучшая характеристика для человека с пальцем на ядерной кнопке. Кажется, что Трамп, который пытался прогнуть изменчивый мир, все же прогнулся сам.

70 % американцев считают кампанию против Ирана ошибочной. Также согласно данным Pew Research, два из трех американцев винят лично Дональда Трампа в плачевном состоянии экономики. И только треть жителей штатов готовы поддержать линию президента США и его республиканской партии на выборах в Конгресс осенью.

Не имея возможности сплотить разрозненные 50 штатов, Трамп достал из антресоли истории главного бармалея XX века - "коммунизм". Политтехнологи Белого дома пытаются напугать электорат приходом социалистов к власти, если демократы возьмут под контроль Конгресс в ноябре.

Но самое страшное произойдет, если по итогам выборов в Конгресс проигравшая сторона откажется принимать результаты. Трамп на это мягко намекал неоднократно и даже пытался выборы отменить, но не получилось.

Получается, паранойя не только из-за коммунизма. И такие тектонические сдвиги в верхах сказались и на простом народе. Перестали верить власти, перестали гордиться страной, перестали смотреть телевизор. И эти показатели для США куда болезненнее чем госдолг в 40 трлн долларов. Он, кстати, растет примерно на 25 млрд долларов в сутки.

Самопровозглашенная величайшая страна мира крайне поляризована, это самый тревожный тренд американской реальности. Демократы поддерживают одних, республиканцы - других. Отдельные штаты вообще живут своей жизнью и не слушают порой Белый дом. Нация расколота, внутренние противоречия лишь увеличиваются и политологи все чаще задаются вопросом: а не рухнет ли государство.

Политическую систему Штатов сравнивают с заклинившим механизмом, где каждая деталь пытается раздавить соседнюю. Забывая во время вечного политического ралли про обычных людей.

Весьма конкретное резюме общественных настроений, что называется, изнутри. Вполне симптоматично, что предстоящая электоральная гонка за места в Конгрессе становится самой дорогой в истории - на одну только рекламу обе партии планируют потратить сразу 12 млрд долларов. Видимо, доверие населения придется купить.

США все еще обладают сильнейшей армией, мощнейшей экономикой и невероятным техническим потенциалом, но все это растает как слезы под дождем, если внутри произойдет большой взрыв, который возможен не в теории, а уже в ближайшем ноябре на выборах. Столь низкие рейтинги доверия власти - это даже не статистика, а предупреждение, что политическая зима для штатов может быть совсем близко.