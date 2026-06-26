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Американская нейросеть Mythos взломала все базы данных Пентагона

США существенно изменили свою военную доктрину, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пентагон начинает активнее использовать искусственный интеллект, снимая ограничения на его применение, а нейросети смогут принимать решения при осуществлении военных операций, правда, пока под контролем человека.

Фактически ведение войны понемногу выходит из-под людского контроля. Это таит в себе опасности. Например, 11 июня американская нейросеть Mythos легко взломала все базы данных Пентагона и американской разведки. В ходе испытаний искусственный интеллект пришлось экстренно отключать, чтобы он не натворил бед.

Разделы:

В мире

Теги:

ПентагонСША