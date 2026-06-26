Американская нейросеть Mythos взломала все базы данных Пентагона

США существенно изменили свою военную доктрину, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пентагон начинает активнее использовать искусственный интеллект, снимая ограничения на его применение, а нейросети смогут принимать решения при осуществлении военных операций, правда, пока под контролем человека.