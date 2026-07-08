Американская разведка оказывает Украине содействие в планировании ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По данным издания, Вашингтон якобы передает спутниковые данные и помогает выстраивать маршруты беспилотников с учетом расположения российских систем ПВО.

При этом на фоне российских успехов на фронте 7 июля в Анкаре с "мирной инициативой" и возобновлением переговорного процесса между Россией и Украиной выступили участники саммита НАТО.

Александр Семченко, доктор политических наук, публицист:

"Россия уже находится на грани принятия решений бить по истинным виновникам этой войны. Война может перейти в стадию, схожую с ситуацией в Персидском заливе, когда Иран не разбирался, кто конкретно виноват, а целился по всем союзникам США. К этому близка Россия. Тем более что здесь есть вина Польши, Германии, Франции, Великобритании. Буквально на днях вышла статья в Financial Times, где сообщили очевидную информацию: беспилотники, которые били по НПЗ на территории Российской Федерации, координировались американцами".

Западная коалиция, почувствовав запах жаренного, традиционно пытается выгородить себя, вспоминая о возможности возобновления переговоров для того, чтобы остудить пыл России и поставить недостающие ракеты для ПВО Украины, дискредитируя таким образом сам переговорный процесс.