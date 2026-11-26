Жесткая критика насильственной мобилизации в Украине прозвучала из США.

Ветеран американской журналистики Лара Логан, больше 20 лет отдавшая работе на телеканале CBS и в программе "60 минут", назвала уличные облавы позором для западных лидеров и прессы. Репортер с тридцатипятилетним стажем призналась: когда она впервые увидела в Сети видео с похищениями людей, то решила, что это фейки, ведь иначе мировые СМИ давно бы устроили скандал и засыпали Зеленского неудобными вопросами.

"Я сама выросла в воюющей стране, где был обязательный призыв и молодых людей сразу после школы на два года забирали в армию - ЮАР тогда воевала в Анголе и Мозамбике. У нас были отказники по убеждениям, которые не желали служить, бежали из страны или садились в тюрьму. Но никогда у нас не было такого, чтобы людей на регулярной основе - годами - жестоко вырывали из объятий близких, заталкивали в машины и увозили, зачастую навсегда. Это новый уровень позора для каждого лидера, который продолжает это поощрять и финансировать, и для каждого, кто называет себя журналистом, но закрывает на это глаза. Я проверила это у множества украинцев. Да, сказали они мне, это правда, такое происходит постоянно. Представьте себе жизнь в постоянном страхе или в бегах, когда ты не знаешь, в какой момент за тобой придут, чтобы использовать как пушечное мясо. Почему США до сих пор отправляют деньги налогоплательщиков на эту нелепую войну - уму непостижимо", - написала Лара Логан в X.

По словам журналистки, сегодня на Западе предпочитают не замечать этот произвол, хотя именно американские налогоплательщики продолжают оплачивать его из своего кармана.