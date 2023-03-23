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Американская активистка прервала выступление Блинкена в Сенате

Американские активисты сорвали выступление госсекретаря США Блинкена в Сенате. Несколько человек пришли на слушания с плакатами. И одна из активисток потребовала начать мирные переговоры, а не накачивать Киев оружием за счет американских налогов. Женщину жестко вывели из зала и заковали в наручники.

Блинкен намеревался "протащить" проект бюджета Госдепа для решения вопросов по Украине. Однако после инцидента заседание ушло на перерыв.

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