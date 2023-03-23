Американская активистка прервала выступление Блинкена в Сенате

Американские активисты сорвали выступление госсекретаря США Блинкена в Сенате. Несколько человек пришли на слушания с плакатами. И одна из активисток потребовала начать мирные переговоры, а не накачивать Киев оружием за счет американских налогов. Женщину жестко вывели из зала и заковали в наручники.