Американская корпорация Apple планирует выпускать в Индии до четверти всех iPhone

Американская корпорация Apple в ближайшие два-три года планирует производить в Индии более 50 млн iPhone ежегодно. Если планы реализуют, на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone, а к концу десятилетия эта доля еще увеличится.

Источники сообщают, что Apple также выбрала Индию в качестве своей площадки для этапа производства бюджетных iPhone, которые будут продаваться в 2025 году. Кроме того, по данным агентства Bloomberg, индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге Индии один из крупнейших в стране заводов по сборке iPhone.