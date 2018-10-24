ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Американская лотерея Mega Millions разыграла крупнейший в истории джекпот

Один миллиард 600 миллионов долларов! Розыгрыш состоялся накануне. В ближайшие часы объявят, заполучил ли кто-нибудь из участников крупный выигрыш. Шансы сорвать куш составляют один к тремстам миллионам. Предыдущий рекордный в истории США джекпот - почти 3 года назад - разыграла лотерея Power-ball. Трое счастливчиков поделили между собой один миллиард 590 миллионов долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все