Американская лотерея Mega Millions разыграла крупнейший в истории джекпот

Один миллиард 600 миллионов долларов! Розыгрыш состоялся накануне. В ближайшие часы объявят, заполучил ли кто-нибудь из участников крупный выигрыш. Шансы сорвать куш составляют один к тремстам миллионам. Предыдущий рекордный в истории США джекпот - почти 3 года назад - разыграла лотерея Power-ball. Трое счастливчиков поделили между собой один миллиард 590 миллионов долларов.