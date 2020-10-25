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Американская президентская кампания вышла на финишную прямую
Американская президентская кампания вышла на финишную прямую: завершились последние дебаты, стартовало досрочное голосование, до дня выборов - рукой подать. Но не все еще отгремели скандалы, и они внезапно оказались настолько масштабными, что грозят политическому ландшафту Соединенных Штатов тектоническими переменами. Фаворит Байден понемногу уступает аутсайдеру Трампу - вот только хватит ли времени сыграть здесь всем "октябрьским сюрпризам"? Олег Романов расскажет.
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