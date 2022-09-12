Американская разведка помогала Киеву планировать военные действия

Американская разведка принимала активное участие в планировании контрнаступления Вооруженных сил Украины на позиции российских военных. Это утверждает "Нью-Йорк Таймс". Как уточняет издание, на протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени позволила ВСУ наносить удары.