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Американская разведка признала, что Россия не хочет конфликта

Своеобразный ответ на страшилки Зеленского о нападении Кремля на Европу. Россия не хочет прямого конфликта с НАТО и силами Соединенных Штатов. Это признала уже даже американская разведка.

В докладе, опубликованном офисом главы нацразведки США, говорится, что Москва будет продолжать асимметричную деятельность, но на уровне, который не приведет к глобальному конфликту.

В то же время в американском разведывательном сообществе предупредили, что Россия является "устойчивым и способным" противником.

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