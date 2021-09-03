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Американская стратегия под украинским углом
Америка поддерживает усилия Украины в отражении российской агрессии и в ее евроатлантических устремлениях. Но вступление в НАТО пока не предвидится. Вот что сказал Джо Байден Зеленскому.
Все еще идут отголоски гастролей украинского президента Зе в США. Напомним, Вашингтон обещал Украине военную помощь. Читатели газеты "Шпигель" назвали это бессмысленными тратами. Общее мнение таково: США, которые только что сбежали из Афганистана, нацелены лишь на создание новых очагов напряженности.
"Только что ушли из Афганистана и тут же продолжают заниматься тем же самым на границах ЕС - поставлять оружие, создавать новые очаги напряженности".
"США всегда были нужны войны, в которых они могли бы участвовать. А откуда у Украины деньги, чтобы оплачивать США их помощь?".
"Все по-прежнему! Не реализовывать второе Минское соглашение, а поставлять оружие. Зачем вообще тогда принимали это соглашение? Или договаривались о новых выборах при Януковиче? Никаких договоренностей не соблюдают, а во всем обвиняют русских. О чем тут вообще говорить?".
"О чем тут речь? О расширении сферы влияния! Как правило, ничего не получается, а заканчивается, как в Афганистане или в других местах".
"Много шума из ничего! Поставят немного оружия, а в остальном - пустая болтовня. США, Германия, ЕС или Валютный фонд вот уже много лет считают, что Украина находится "на пути" куда-то там. Но туда она не придет никогда. Это ощущают и люди внутри страны. Жизнь не улучшается, а становится все хуже и хуже. Обвинять во всем врага - Россию - уже не получается. У Зеленского, с которым связывали столько надежд, тоже ничего не получается".
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