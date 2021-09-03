Американская стратегия под украинским углом

Америка поддерживает усилия Украины в отражении российской агрессии и в ее евроатлантических устремлениях. Но вступление в НАТО пока не предвидится. Вот что сказал Джо Байден Зеленскому.

Все еще идут отголоски гастролей украинского президента Зе в США. Напомним, Вашингтон обещал Украине военную помощь. Читатели газеты "Шпигель" назвали это бессмысленными тратами. Общее мнение таково: США, которые только что сбежали из Афганистана, нацелены лишь на создание новых очагов напряженности.

"Только что ушли из Афганистана и тут же продолжают заниматься тем же самым на границах ЕС - поставлять оружие, создавать новые очаги напряженности".

"США всегда были нужны войны, в которых они могли бы участвовать. А откуда у Украины деньги, чтобы оплачивать США их помощь?".

"Все по-прежнему! Не реализовывать второе Минское соглашение, а поставлять оружие. Зачем вообще тогда принимали это соглашение? Или договаривались о новых выборах при Януковиче? Никаких договоренностей не соблюдают, а во всем обвиняют русских. О чем тут вообще говорить?".

"О чем тут речь? О расширении сферы влияния! Как правило, ничего не получается, а заканчивается, как в Афганистане или в других местах".