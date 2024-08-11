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Американская военная техника вновь на улицах Варшавы
На улицах Варшавы в эти дни видели много военной техники, особенно американской. Польша готовится к параду, который пройдет 15 августа в честь Дня армии. Минобороны проанонсировало участие бронетранспортеров, артиллерийских орудий, реактивных установок HIMARS и систем ПРО Patriot. Среди танковой техники - немецкие "Леопарды", американские "Абрамсы" и корейские "K2". Такое уже было год назад. И СМИ не без сарказма отмечали, что техника-то в основном американская. Польша желает похвастаться причастностью к НАТО, а в итоге демонстрирует полную зависимость от альянса.
И как подтверждение, глава Минобороны рапортует - следующая неделя станет переломной для польской армии - Варшава подпишет крупные контракты на закупку современной техники ПВО.
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