За последнее время сразу несколько известных журналистов в США лишились работы. Причина уже не удивительна для западной демократии - за политическую позицию и неправильную точку зрения. Мегин Келли стала одним из примеров такого увольнения.

Она была в 2010-х годах одной из самых влиятельных ведущих США с годовой зарплатой в 16 млн долларов. Свою известность Келли получила за острые интервью на телеканале Fox News, а затем - на NBC. 10 марта 2018 года случилась ее главная победа, которая вскоре стоила ей карьеры, - диалог с Владимиром Путиным.

После этой беседы Келли выражала свое восхищение российским президентом, мол, "такого переиграть точно невозможно". "Черную метку" в Белом доме поставили, но, как вы помните, Вашингтон играет хитро: интервью там прошло якобы спокойно, а Келли уволили через шесть месяцев. В прямом эфире она раскритиковала "излишнюю политкорректность" в американской политике.





Больше Келли на работу никуда не взяли - она же "агент Кремля". Сейчас журналистка ведет свой подкаст в интернете и работает на небольшой радиостанции Sirius FM.