Американские бомбардировщики возвращаются в США после ударов по Ирану

США вывели с британской базы Фэрфорд все 8 своих бомбардировщиков Б-52. По данным СМИ, машины отправились обратно на места своего постоянного базирования в Штатах.

Самолеты использовались для нанесения ударов по ключевым иранским объектам, в том числе по местам хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.

15 других бомбардировщиков по-прежнему остаются в Королевстве. Параллельно с этим на британскую авиабазу Лейкенхит вернулись 15 американских истребителей Strike Eagle, которые на протяжении пяти месяцев находились в Иордании.