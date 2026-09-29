Американские СМИ снова подали в суд на Трампа

Телеканалы CNN, MS NOW, а также издание Politico подали в суд на Белый дом. Это уже второй их иск за последние две недели. Теперь СМИ требуют запретить администрации президента отказывать кому-либо в аккредитации.

В первом иске они требовали вернуть им допуск в Белый дом - вердикт был вынесен немедленно и в их пользу.

У Трампа сложились ожесточенно-враждебные отношения с большинством медиа. Он обвиняет журналистов в производстве фейков и необъективности.

Шансы на успех у СМИ высоки, поскольку Белый дом, как многие полагают, нарушает первую поправку к Конституции.