3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Американские АЭС рискуют лишиться части урана
В США ищут способ вывести из-под пресловутых "тотальных санкций" закупки российского урана. Им обеспечивается 6 % потребностей США. Это лишь кажется пустяком, в реальности же изъятие такого объема топлива для АЭС приведет к росту цен на электроэнергию в разы. К тому же 42 % энергетического урана производит Казахстан, который является союзником России, при этом санкционной дубинкой Запад орудует настолько бестолково, что регулярно достается совершенно посторонним странам и компаниям. С учетом всего этого проблем в энергетике американцам, скорее всего, не избежать.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все