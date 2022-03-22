Американские АЭС рискуют лишиться части урана

В США ищут способ вывести из-под пресловутых "тотальных санкций" закупки российского урана. Им обеспечивается 6 % потребностей США. Это лишь кажется пустяком, в реальности же изъятие такого объема топлива для АЭС приведет к росту цен на электроэнергию в разы. К тому же 42 % энергетического урана производит Казахстан, который является союзником России, при этом санкционной дубинкой Запад орудует настолько бестолково, что регулярно достается совершенно посторонним странам и компаниям. С учетом всего этого проблем в энергетике американцам, скорее всего, не избежать.

