Американские аналитики признают стратегическое превосходство России и Китая

Москва и Пекин добились стратегического превосходства над Вашингтоном - такой вывод сделало авторитетное американское издание The American Conservative. Аналитики портала констатируют, что Штаты растратили технологическое и производственное преимущество перед Москвой и Пекином, создав превосходящее арсенал США стратегическое оружие.

Такие вооружения России, как гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, которые способны преодолевать любую оборону Штатов, а также зенитно-ракетные комплексы С-500 авторы материала называют лучшими в мире. Китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты, пишет издание, способны преодолевать ПВО американских авианосцев.