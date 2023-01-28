США охватила волна протестов - что стало причиной?

Американские города охватила волна протестов после публикации видео с избиением афроамериканца Тайра Николса. Он скончался. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бостоне, Вашингтоне люди вышли на улицы, требуя судебного разбирательства. В некоторых городах не обошлось без стычек с полицией.

В Мемфисе, где погиб Николс, демонстранты на три часа перекрыли мост через реку Миссисипи. Они скандировали "Нет справедливости, нет мира!". Марш в Бостоне остановил движение транспорта. В Лос-Анджелесе протестующие собрались возле штаб-квартиры департамента полиции, которая была заблокирована стражами порядка.

29-летний Николс был остановлен за нарушение ПДД. Он попытался сбежать, но сотрудники полиции его настигли. На видео с нагрудной камеры полицейского видно, как стражи порядка прижимают мужчину к земле и бьют ногами, затем поднимают и бьют кулаками по лицу. Против Николса применяют слезоточивый газ и, возможно, складные дубинки. Через три дня задержанный скончался в больнице. Участники экзекуции (к слову, также афроамериканцы) уже уволены и заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в убийстве. Работы лишились и двое прибывших по вызову парамедиков.