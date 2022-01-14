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Американские климатологи: 2021 год стал одним из самых жарких в истории
Американские климатологи опубликовали исследование, в котором утверждается, что прошлый год стал одним из самых жарких в истории. Точнее, он был шестым за всю историю наблюдений, ведущихся более двухсот лет. Повышение температуры, по словам ученых, ведет не только к тающим ледникам и растущему опустыниванию, но и к все более частым катаклизмам. Например, знаменитый атмосферный феномен Эль-Ниньо стал в 2021 году причиной небывалых разрушительных ураганов в Центральной и Южной Америке. В том же исследовании утверждается, что через десять лет среднегодовая температура вырастет на полтора градуса, а к 60-м - на два градуса в сравнении с прошлым столетием.
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