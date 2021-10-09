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Американские морские пехотинцы украли рюкзак у москвича
Житель Москвы стал жертвой кражи, а ворами оказались американские морпехи. Как рассказал мужчина, в одном из баров он оставил рюкзак под барной стойкой и отлучился. Когда вернулся, сумки на месте не было. Пострадавший добавил, что там находились деньги, техника и документы. Мужчина вызвал полицейских, которые и определили злоумышленников. Ими оказались административно-технические сотрудники Посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты.
Следствие располагает записью, на которой американские военные выходят из заведения, а затем входят в здание посольства США с пропавшим рюкзаком. В МВД России возбудили уголовное дело и требуют снять с подозреваемых дипломатический иммунитет, чтобы привлечь их к ответственности. Если этого не произойдет, то морпехи должны будут покинуть Россию.
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