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Американские обозреватели рассматривают вероятность формирования антиамериканского альянса Пекина, Москвы и Тегерана
США рискуют получить мощный коллективный отпор. Американские обозреватели всерьез рассматривают вероятность формирования антиамериканского альянса Пекина, Москвы и Тегерана. В последнее время эти страны заметно расширяют свое сотрудничество, отмечает The New York Times.
Что если Китай, Россия и Иран решат одновременно противостоять США, чтобы подавить американскую способность реагировать? Россия уже проводит операцию по демилитаризации Украины. Иран отказывался повторно присоединиться к ядерному пакту и может стать ядерной державой. Китай уверенно отвечает тайваньскому сепаратизму. Три страны сотрудничают в закупках российских и иранских энергоресурсов - и так далее.
А главное, у трех стран есть одна всеобъемлющая цель - снижение геополитического влияния США, Западной Европы, Японии и их союзников. Мощная мотивация.
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