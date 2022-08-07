Американские обозреватели рассматривают вероятность формирования антиамериканского альянса Пекина, Москвы и Тегерана

США рискуют получить мощный коллективный отпор. Американские обозреватели всерьез рассматривают вероятность формирования антиамериканского альянса Пекина, Москвы и Тегерана. В последнее время эти страны заметно расширяют свое сотрудничество, отмечает The New York Times.

Что если Китай, Россия и Иран решат одновременно противостоять США, чтобы подавить американскую способность реагировать? Россия уже проводит операцию по демилитаризации Украины. Иран отказывался повторно присоединиться к ядерному пакту и может стать ядерной державой. Китай уверенно отвечает тайваньскому сепаратизму. Три страны сотрудничают в закупках российских и иранских энергоресурсов - и так далее.

