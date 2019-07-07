Американские сейсмологи опасаются новых землетрясений в Калифорнии

Они уверяют: толчки еще возможны. Напомним, ранее штат сотрясли два мощных землетрясения - сильнейшие здесь за последние 25 лет. Калифорнийская власть просит у президента Дональда Трампа помощи для ликвидации последствий. К счастью, жертв нет, однако нанесен немалый ущерб. Поврежденные дома, утечки газа, пожары и отключение электроэнергии - и это далеко не весь список бед. Из-за повреждений закрыта одна из крупнейших военно-морских баз США в Калифорнии - China Lake.