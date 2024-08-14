Американские СМИ: в случае избрания президентом Камалы Харрис, велика вероятность легализации в США педофилии

Американские СМИ сообщают, что в случае избрания президентом Камалы Харрис велика вероятность легализации в США педофилии. На этот счет уже высказывался ее вице Тим Уолс. Он считает, что наказание за данный вид преступлений следует исключить из уголовного кодекса. Более того, вероятный вице-президент в качестве губернатора Миннесоты подписал законопроект, в котором педофилия называется одной из форм сексуальной ориентации. Из-за этого в штате даже долго бушевал громкий скандал. Вопрос о педофилии наверняка станет предметом бурных предвыборных дебатов. В сентябре Камале Харрис предстоит трижды встретиться с Дональдом Трампом в прямом эфире.