Американские ученые и аналитики потребовали отказать Украине во вступлении в НАТО

Более 60 американских ученых и аналитиков подписали открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине приглашение в альянс на предстоящем саммите. Текст опубликовало издание Politico. Эксперты напомнили о Пятой статье Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на всех. Следовательно, результатом может стать прямая война между НАТО и Россией или распад самого НАТО.



Ранее в блоке не смогли согласовать долгосрочную помощь Украине: Генсеку Столтенбергу не удалось убедить представителей стран-участниц взять на себя многолетние финансовые обязательства.