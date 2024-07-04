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Американские ученые и аналитики потребовали отказать Украине во вступлении в НАТО
Более 60 американских ученых и аналитиков подписали открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине приглашение в альянс на предстоящем саммите. Текст опубликовало издание Politico. Эксперты напомнили о Пятой статье Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на всех. Следовательно, результатом может стать прямая война между НАТО и Россией или распад самого НАТО.
Ранее в блоке не смогли согласовать долгосрочную помощь Украине: Генсеку Столтенбергу не удалось убедить представителей стран-участниц взять на себя многолетние финансовые обязательства.
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