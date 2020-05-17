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Американские ученые обнаружили антитело, полностью блокирующее коронавирус

Оно способно за четыре дня выводить COVID-19 из организма с вероятностью в 100 процентов. Пока испытания проходили только в лаборатории, поэтому выпуск препарата еще не разрешен. Но на открытие огромные надежды.

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