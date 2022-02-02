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Американские ученые заявили о вреде локдаунов и самоизоляции

Мир начинает активнее осознавать, что локдауны - лишь ширма, за которой многие политики пытались спрятать проблемы в здравоохранении. Карантины со всеми вытекающими оказались бесполезны - об этом заявили эксперты американского Университета Джонса Хопкинса по итогам недавнего исследования. Они проанализировали влияние мер изоляции - закрытие школ, закрытие предприятий и обязательное ношение масок - на смертность от COVID-19. Выяснилось, что массовые локдауны во время первой волны COVID-19 весной 2020 года лишь незначительно снизили смертность от коронавируса в Европе и США менее чем на 3 %. В некоторых случаях самоизоляция граждан могла нанести вред и повысить смертность.

Метаанализ привел к выводу, что ограничения практически не повлияли на общественное здравоохранение, но они привели к огромным экономическим и социальным издержкам в странах, где были приняты. Как следствие, политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента политики в области пандемии.

Исследователи также указали на вред непреднамеренных последствий изоляции, таких как рост безработицы, снижение качества школьного образования, увеличение числа случаев насилия в семье и рост смертности от передозировки наркотиков. Среди положительных санитарных мер они отметили разве что закрытие баров - это привело к снижению смертности примерно на 10 %.

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