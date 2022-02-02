Американские ученые заявили о вреде локдаунов и самоизоляции

Мир начинает активнее осознавать, что локдауны - лишь ширма, за которой многие политики пытались спрятать проблемы в здравоохранении. Карантины со всеми вытекающими оказались бесполезны - об этом заявили эксперты американского Университета Джонса Хопкинса по итогам недавнего исследования. Они проанализировали влияние мер изоляции - закрытие школ, закрытие предприятий и обязательное ношение масок - на смертность от COVID-19. Выяснилось, что массовые локдауны во время первой волны COVID-19 весной 2020 года лишь незначительно снизили смертность от коронавируса в Европе и США менее чем на 3 %. В некоторых случаях самоизоляция граждан могла нанести вред и повысить смертность.