Американские власти не знали о потенциальной опасности 737-ых "боингов"

Об этом пишут американские СМИ. Так, например, Федеральное управление гражданской авиации не проводило независимых оценок рисков системы коррекции маневрирования и не собирало о ней должной информации.



А ведь именно из-за ошибки в этой системе и произошли две авиакатастрофы, общее число жертв которых превысило 300 человек. Во всяком случае, это основная версия трагедий.



Напомним, на данный момент полеты 737 МАХ приостановлены практически во всех странах мира.



