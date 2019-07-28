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Американские власти не знали о потенциальной опасности 737-ых "боингов"

Об этом пишут американские СМИ. Так, например, Федеральное управление гражданской авиации не проводило независимых оценок рисков системы коррекции маневрирования и не собирало о ней должной информации.

А ведь именно из-за ошибки в этой системе и произошли две авиакатастрофы, общее число жертв которых превысило 300 человек. Во всяком случае, это основная версия трагедий.

Напомним, на данный момент полеты 737 МАХ приостановлены практически во всех странах мира.

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