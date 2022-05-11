Американские военные по ошибке обстреляли жилые дома в Ираке

Инцидент во время учений на авиабазе в Ираке. Американские военные по ошибке обстреляли жилые дома. Военнослужащие США случайно произвели несколько выстрелов по домам в городе Басра. Повреждены 11 зданий, а также автомобиль. Местные СМИ сообщают о многочисленных пострадавших. Силы безопасности Ирака начали расследование.