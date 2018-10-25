ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Американские военные случайно сбросили с самолета многотонный броневик

В ходе тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники военные не уследили за машиной и она скатилась на минуту раньше положенного времени. Броневик приземлился на сельхозполя на расстоянии около полутора километров от зоны выброски и чудом не задел рядом стоящие постройки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все