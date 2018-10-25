Американские военные случайно сбросили с самолета многотонный броневик

В ходе тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники военные не уследили за машиной и она скатилась на минуту раньше положенного времени. Броневик приземлился на сельхозполя на расстоянии около полутора километров от зоны выброски и чудом не задел рядом стоящие постройки.