ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Американские войска экстренно покидают Ирак из-за массовых нападений на военные базы США

Волна гнева преследует американцев повсюду. Американские войска экстренно покидают Ирак из-за массовых нападений на военные базы США.

Как сообщают местные СМИ, солдаты с упакованными сумками стоят в очередях на вылет. Пентагон молчит. Но скорее всего, решение о выводе части военного персонала связано с попытками Вашингтона минимизировать риски для своих военнослужащих в условиях нарастающей напряженности в регионе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все