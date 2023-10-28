Американские войска экстренно покидают Ирак из-за массовых нападений на военные базы США

Как сообщают местные СМИ, солдаты с упакованными сумками стоят в очередях на вылет. Пентагон молчит. Но скорее всего, решение о выводе части военного персонала связано с попытками Вашингтона минимизировать риски для своих военнослужащих в условиях нарастающей напряженности в регионе.