Американские врачи протестуют против массовых увольнений

В Нью-Йорке продолжаются протесты против административного террора властей. Городские власти требуют привиться от врачей, школьных учителей, полицейских и прочих служащих. За отказ полагается увольнение. Губернатора не останавливает даже то, что в штатах больниц образуется колоссальная брешь - за воротами окажется каждый десятый сотрудник. Вместо них планируют мобилизовать резервистов, которые способны работать санитарами в военное время. Медики готовятся судиться с городскими властями. Однако без зарплаты они останутся уже сейчас, а правды добиваться придется годами. В отчаянии уволенные устраивают на улицах костры из собственных халатов.