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Американские врачи протестуют против массовых увольнений
В Нью-Йорке продолжаются протесты против административного террора властей. Городские власти требуют привиться от врачей, школьных учителей, полицейских и прочих служащих. За отказ полагается увольнение. Губернатора не останавливает даже то, что в штатах больниц образуется колоссальная брешь - за воротами окажется каждый десятый сотрудник. Вместо них планируют мобилизовать резервистов, которые способны работать санитарами в военное время. Медики готовятся судиться с городскими властями. Однако без зарплаты они останутся уже сейчас, а правды добиваться придется годами. В отчаянии уволенные устраивают на улицах костры из собственных халатов.
В Нью-Йорке намерены уволить всех непривитых учителей
Та же история со школами: увольнение сотен профессионалов оставит без учителей тысячи детей. В знак протеста молодежь уничтожает в Нью-Йорке палатки для проведения COVID-тестов. Но власти Нью-Йорка, а также еще ряда штатов тверды в своем намерении без жалости уволить всех непривитых бюджетников.
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