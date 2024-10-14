Американским журналистам дали методичку по освещению ближневосточного конфликта

Свобода слова по-американски. Телесеть CBS (одна из крупнейших и авторитетных в США) дала своим сотрудникам новые инструкции относительно освещения событий на Ближнем Востоке. Например, в каких вопросах и терминах следует "соблюдать осторожность".

Так, среди прочего есть указание не упоминать Иерусалим как часть Израиля. Репортерам и редакторам отныне настоятельно рекомендуется отмечать "спорный статус" города, об этом рассказала американская медиакомпания The Free Press.

CBS пока никак не отреагировала на слив информации. А вот социальные сети разрываются от негатива. "Это просто безумие", "нам нужно перестать относиться к сотрудникам CBS как к журналистам", написано в комментариях.