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Американским журналистам дали методичку по освещению ближневосточного конфликта
Свобода слова по-американски. Телесеть CBS (одна из крупнейших и авторитетных в США) дала своим сотрудникам новые инструкции относительно освещения событий на Ближнем Востоке. Например, в каких вопросах и терминах следует "соблюдать осторожность".
Так, среди прочего есть указание не упоминать Иерусалим как часть Израиля. Репортерам и редакторам отныне настоятельно рекомендуется отмечать "спорный статус" города, об этом рассказала американская медиакомпания The Free Press.
CBS пока никак не отреагировала на слив информации. А вот социальные сети разрываются от негатива. "Это просто безумие", "нам нужно перестать относиться к сотрудникам CBS как к журналистам", написано в комментариях.
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