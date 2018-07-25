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Американским фермерам выделят до 12 миллиардов долларов из-за торговой войны с Европой

Сообщает Министерство сельского хозяйства США. После введенных ЕС и Китаем пошлин на товары, в том числе на сельхозпродукцию, производители стали жаловаться на небывалые убытки. Теперь им окажут помощь в виде прямых выплат. Помогут и в поиске новых рынков сбыта.

Дональд Трамп тем временем пошел на попятную. Американский лидер в своем "Твиттере" предложил Евросоюзу вместе с США снять торговые пошлины. "У меня есть идея. И Вашингтон, и Брюссель отказываются от пошлин, торговых барьеров и субсидий. Это наконец можно будет назвать свободным рынком", - написал президент.

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