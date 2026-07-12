Американский политолог Самарин: США добиваются не договоренностей, а капитуляции Ирана

США устроит только капитуляция и тотальный контроль над Ираном. Ситуация очень опасная - мир ждет серьезный энергетический кризис.

Стив Самарин, политолог (США):

"Соединенные Штаты совершенно не устраивают договоренности, их устраивает только капитуляция Ирана. Соединенные Штаты, как и прежде, хотят, чтобы Иран капитулировал, повернуть вспять завоевание иранской революции и полностью подчинить себе Иран. Это основная цель. Ни договоренности, ни какой-то компромисс, ни тем более системы компромиссов, а полный и тотальный контроль над Ираном. Разумеется, тут идут в ход всякие речи о правах человека и о ядерной программе. Но Иран на протяжении последних 15 лет демонстрирует открытость и готовность к переговорам. Иран неоднократно приглашал к себе инспекторов и показывал, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Но Соединенные Штаты просто используют это как предлог. И это не зависит от администрации США. Это было и при администрации Байдена, и при первой каденции Трампа, и сейчас. Идея все та же самая - полностью подчинить себе Иран".