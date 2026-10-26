Американский штат Иллинойс хочет избавиться от Чикаго

В Соединенных Штатах назревает небывалый внутренний раскол - Иллинойс хочет избавиться от Чикаго.

Жители сразу одиннадцати округов штата проголосуют за создание отдельного субъекта без мегаполиса.

Сторонники разделения обвиняют погрязший в преступности Чикаго в навязывании своей политики всему региону. Они заявляют, что сельские районы устали от сверхвысоких налогов на имущество и бензин, жестких законов об оружии и гигантского госдолга. Все эти законы принимает демократическое большинство в Чикаго, полностью игнорируя интересы консервативной глубинки.

Ранее эту инициативу уже поддержали на референдумах в 33 округах штата. Губернатор Иллинойса уже назвал голосование политическим трюком. Решение референдума будет консультативным - для раскола требуется согласие Конгресса США.